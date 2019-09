Mensa scolastica, come pagare e informazioni utili

Sta per suonare la prima campanella per gli studenti aquilani e con la scuola comincia anche il servizio mensa.

La mensa, anche quest’anno, come per i precedenti, non verrà avviata in contemporanea con l’inizio delle lezioni lunedì 16 settembre; probabilmente per i soliti problemi legati alla programmazione, slitterà alla settimana successiva.

Tra favorevoli, contrari e le immancabili polemiche anche quest’anno sarà possibile pagare la mensa scolastica online, seguendo quanto riportato sul sito del Comune dell’Aquila al seguente link.

Inoltre, da luglio di quest’anno non sarà possibile pagare i buoni pasto per la mensa presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Sarà possibile pagarli attraverso i Mav, accedendo al seguente link.

Il pasto in mensa secondo molti psicologi dell’infanzia rappresenta per i giovani studenti un momento fondamentale, utile non solo per acquisire una corretta alimentazione ma anche per imparare a socializzare insieme e a stare in comunità.

Per questo da anni le commissioni scolastiche, in Abruzzo, così come in tutta Italia lavorano affinchè nelle mense ci sia un ambiente confortevole e un’adeguata qualità del cibo, curato affinchè il momento sia vissuto dagli studenti come una pausa piacevole durante la giornata di scuola.

In tante scuole dell’Aquila, dall’infanzia alla primaria, le maestre cercano di inculcare durante la mensa anche alcuni insegnamenti importanti volti alla collaborazione: c’è l’alunno che apparecchia, chi porta l’acqua, chi i tovaglioli e chi controlla che non venga buttato o sprecato il cibo.