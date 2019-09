Marcello Dundee presidente della IV Commissione

L’AQUILA – Marcello Dundee presidente della Quarta Commissione.

Dundee prende il posto di Maria Luisa Ianni, entrata in Giunta dopo la nomina del sindaco Pierluigi Biondi.

Con 18 voti il consigliere di Forza Italia Dundee è stato eletto presidente della Commissione Regolamenti.

“Sono onorato della carica di presidente che mi è stata assegnata oggi dalla Quarta Commissione del Consiglio comunale dell’Aquila (Affari Istituzionali e Regolamenti). Ringrazio tutti i commissari che mi hanno votato e che mi hanno dato fiducia. Un ringraziamento particolare va al

capogruppo di Forza Italia, cui appartengo, Giorgio De Matteis, che prima dell’ inizio dei lavori ha espressamente indicato il mio nome quale presidente, dando un segnale chiaro e inequivocabile di fiducia e apprezzamento della mia persona”, ha dichiarato.

“C’ è tanto lavoro da fare; oggi la società è in continuo cambiamento ed evoluzione rispetto a dieci, quindici, venti anni fa, quindi alcuni regolamenti vigenti sono obsoleti e per molti aspetti lacunosi e vanno rettificati e integrati. In taluni casi andranno redatti ex-novo, come ad esempio quello sulla regolamentazione del gioco delle slot, che tocca un problema sociale, quale quello della ludopatia, portato in Consiglio comunale tempo fa dal presidente della seconda commissione Luca Rocci. In ultimo c’è da dire che questa mia elezione rafforza anche quello che è il peso politico di Forza Italia in Consiglio comunale che, avendo il Presidente del Consiglio , un Assessore e il Vice Presidente della seconda commissione (Territorio), torna ad essere protagonista della vita amministrativa dell’Aquila”, ha concluso.