Lutto a Celano, è morto l’assessore Vincenzo Montagliani

È morto l’assessore del Comune di Celano Vincenzo Montagliani. Aveva 61 anni.

A dare la notizia, in un post commosso pubblicato sui social, il primo cittadino Settimio Santilli.

“Il mio grande amico del cuore Vincenzo Montagliani non c’è più. È diventato un angelo. Una notizia, questa, che mai avrei voluto dare e faccio una fatica immane a trovare le parole giuste in questo momento triste e difficile, per una persona alla quale ero tanto legato e affezionato da sempre. Uomo di bontà infinita, rispettoso, cordiale: voleva un bene dell’anima alla sua città, alla sua Celano, per la quale si spendeva e si impegnava in maniera incommensurabile, da sempre”.

Montagliani era assessore della Giunta Santilli, con le deleghe alle Politiche cittadine e al Decoro Urbano.

Ai familiari le condaglianze della redazione del Capoluogo.