L’Aquila, vigile del fuoco scomparso nel nulla

Preoccupazione all’Aquila per la scomparsa di un vigile del fuoco che da giorni non dà più notizie di sé, attivate le ricerche.

Doveva prendere servizio lunedì sera, ma non si è presentato in caserma, né ha dato più notizie il vigile del fuoco per il quale sono state attivate le ricerche del caso. L’ipotesi principale è relativa ad un allontanamento volontario, ma la preoccupazione è inevitabile, in quanto il giovane risulta irraggiungibile da diversi giorni, ormai.

A far propendere i soccorsi per un allontanamento volontario, il fatto che – dopo la scomparsa – il suo telefonino è stato acceso in due distinte occasioni, tra cui una brevissima telefonata alla moglie, dalla quale però non sono emerse indicazioni significative. «A suffragare la teoria dell’allontanamento volontario – scrive Il Messaggero – ci sono anche un paio di prelievi di denaro contante effettuati nell’arco dei due giorni. […] I carabinieri e le forze dell’ordine hanno attivato tutti i meccanismi previsti per la ricerca, tenendo comunque conto che, al momento, non vi sono elementi diversi per ipotizzare altro rispetto all’allontanamento consapevole dalla propria città».