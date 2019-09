Incidente a Paganica, ferito soccorso in eliambulanza

L’AQUILA – Incidente al Progetto CASE di Paganica, due feriti. Ambulanza ed elicottero del 118 sul posto.

Soccorsi in azione per un incidente che si è verificato a Paganica, nei pressi del Progetto CASE. Sul posto, 118 – con un’ambulanza e l’elicottero – i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Due le persone rimaste ferite nell’impatto tra due auto. In un primo momento si era temuto per un incidente che sembrava piuttosto grave, tant’è che è stata preallertata l’eliambulanza, che si è recata sul posto. Fortunatamente i primi accertamenti hanno verificato che le persone ferite non si trovavano in pericolo di vita e sono state trasferite all’ospedale dell’Aquila per gli accertamenti e le cure del caso.