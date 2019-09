La selezione dell’Onu come unica italiana a presenziare allo Youth Climate Summit, assieme ad altri 99 giovani, arriva dopo un rifiuto che fa ancora male. Una sorta di riscatto per la marsicana, vissuta da sempre a Roma, città dove i genitori lavorano. “Qualche anno fa ho sostenuto i test per la facoltà di Medicina, ma non sono andati bene. Amo studiare e mi sono da sempre impegnata fino in fondo: evidentemente questo per l’impostazione scolastica italiana non è abbastanza”. Quello che, però, fino a poco fa, “ho vissuto come un grande rifiuto, ora lo vedo come un’autentica fortuna. Essere medico mi avrebbe permesso di aiutare, ma anche ora posso farlo, a modo mio: combattendo per il pianeta e per tutti noi che lo viviamo”, ci spiega.

La selezione da parte dell’Onu, dopo uno specifico concorso pubblico, farà volare Federica Gasbarro dritta fino a New York, per la prima volta nella sua giovane vita.

Federica sarà incaricata di una grande responsabilità, ma resta con i piedi saldi a terra. “Sono coordinatrice e portavoce del movimento Friday’s for future di Roma, ma non sono l’unica: siamo tutti sullo stesso livello. Il nostro è un movimento orizzontale. Ognuno trova il suo spazio e la sua voce”, sottolinea. Federica ha conosciuto Greta al suo arrivo in Italia, accompagnandola al Climate strike a Roma.