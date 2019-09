Biondi, costruite voi stessi a scuola

Il messaggio del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi per l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020: costruite voi stessi, il vostro tempo a scuola impiegatelo non solamente per studiare e approfondire conoscenze.

Care ragazze, cari ragazzi,

nella nostra regione l’inizio delle lezioni è fissato al 16 settembre ma in città molti di voi riprenderanno a lavorare in aula già da oggi.

La campanella che questa mattina accompagnerà il vostro rientro in classe non è solo il segnale che le vacanze, purtroppo o finalmente, sono terminate. È anche il segnale di una normalità di cui, poco alla volta, vi riapproprierete tra compiti, interrogazioni e insegnamenti.

Una quotidianità costellata da innovazioni e cambiamenti di cui ognuno di voi è, allo stesso tempo, spettatore e attore protagonista.

La visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lunedì prossimo dall’Aquila gli studenti italiani, è un segnale straordinario.

In questo decennale del sisma lo Stato testimonia, una volta di più, il sostegno e la vicinanza nei confronti del futuro di questa terra e conferma l’impegno che le istituzioni tutte hanno assunto, a nome dell’intera nazione, per la ricostruzione materiale, culturale, economica e sociale delle aree colpite dal terremoto.

Una rinascita di cui voi, giovani aquilani, sarete interpreti primari con il lavoro e lo studio che spero possa portare a realizzare i vostri sogni.

Per questa ragione il vostro tempo a scuola impiegatelo non solamente per studiare e approfondire conoscenze: costruite voi stessi, tessete relazioni e nutritevi del loro nettare.

Perché, e ce lo diceva Seneca, non impariamo per la scuola ma per la vita.

Ai docenti che prendono per mano i nostri figli e li accompagnano giorno per giorno nella scoperta di argomenti sempre nuovi l’augurio che i loro sforzi, di cui tutti noi siamo consapevoli, possano essere ben ripagati.

Ai dirigenti scolastici, personale ausiliario e non docente vanno i ringraziamenti sin d’ora perché è con il loro supporto fondamentale che quotidianamente si aprono i cancelli di istituti scolastici e viene garantito un servizio essenziale.

Alle mamme e ai papà, l’augurio di affidarsi e di veder crescere i loro figli con impegno e costanza, fuori dalla protezione del nido.

Una carezza speciale, infine, ai bimbi che oggi varcano per la prima volta la soglia della scuola, con l’auspicio che la curiosità e la sana vivacità che oggi portano in classe possano accompagnare le loro vite.

A tutti voi, buon anno scolastico.