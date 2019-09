Via Strinella: troppi incidenti, poca segnaletica

A Dillo al Capoluogo le segnalazioni di alcuni abitanti, residenti in via Strinella, relativamente all’assenza di strisce pedonali e linee di mezzeria.

“Gli automobilisti – ci scrivono – si trovano disorientati. La segnaletica orizzontale sta pian piano scomparendo: come si può capire se la propria guida è corretta o se si sta invadendo l’altra corsia senza una linea di mezzeria visibile?”.

Su via Strinella, inoltre, vive un rilevante numero di anziani i quali “quotidianamente, si spostano a piedi, per svolgere le commissioni. Capita spesso, purtroppo, che questi anziani rischino di essere investiti, perché le automobili percorrono la strada ad alta velocità, superando il limite consentito. Di certo la scarsità di segnaletica non è un aiuto”.

