Scuole aquilane, un altro milione e mezzo dalla Provincia

L’AQUILA – 1,4 milioni di euro in più arriveranno dalla Provincia dell’Aquila per le scuole.

Con l’approvazione della variazione di bilancio in sede di ultima seduta di Consiglio Provinciale dell’Aquila del 9.9.2019, 1 milione e 400 mila euro sono stati destinati ad interventi sulle sedi scolastiche aquilane.

In particolare, 815 mila euro sono stati stanziati per interventi di messa a norma antincendio e potenziamento degli impianti elettrici della sede dei licei afferenti al Convitto “D. Cotugno” in Via Da Vinci, dove sono già in corso lavori di adeguamento sismico per complessivi 2,8 milioni di euro.

Per la bonifica dell’area ricompresa tra le sede del Liceo Scientifico “A.Bafile” e la sede dell’Itg “O.Colecchi”, sono stati stanziati 200 mila euro.

Per lavori di adeguamento dei laboratori di meccanica e chimica dell’IIS “D’Aosta”, sono state stanziate risorse pari a 267 mila euro.

“Questi importanti interventi di straordinaria manutenzione, ormai non più rinviabili, sono stati condivisi anche con le dirigenti scolastiche – afferma il Vice Presidente della Provincia con delega edilizia scolastica, Vincenzo Calvisi – e vanno ad aggiungersi ai lavori già aggiudicati per circa 2,5 milioni di euro sugli stessi edifici, per adeguamento impianti e manutenzioni. Oltre alla sede dei licei del Cotugno, per la quale si conta di finire i lavori entro il 2020, sono finalmente risolte le criticità principali relative alle sedi del polo di Colle Sapone – conclude Vincenzo Calvisi . Un ringraziamento doveroso va al Settore Edilizia Scolastica che, pur sotto organico, sta dando risposta agli obiettivi pianificati dall’Amministrazione provinciale in carica dal 2017, a guida del Presidente Angelo Caruso”.