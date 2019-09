Aspettando Atreju, due appuntamenti a L’Aquila

Autonomie potenziate e la presentazione del libro “Rivolte”, FdI si prepara ad Atreju.

Doppio incontro pubblico all’auditorium dell’Ance per FdI in vista dell’appuntamento di Atreju.

“Autonomie potenziate – Le sfide del territorio per un’Italia più forte” è il tema dell’incontro pubblico che si svolgerà domani, giovedì 12 settembre, alle ore 18:30 all’Auditorium Ance dell’Aquila, in via De Gasperi. Introdurrà e coordinerà i lavori il commissario provinciale di Fratelli d’Italia per la provincia dell’Aquila, Pierluigi Biondi. A portare i saluti sarà il responsabile nazionale del coordinamento Autonomie locali di Fdi, Guido Castelli, già sindaco di Ascoli Piceno. Previsti gli interventi di Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale Fdi, Mario Quaglieri, consigliere regionale Fdi, Guerino Testa, capogruppo Fdi in Consiglio regionale, Guido Liris, assessore regionale con delega alle Aree interne e Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo.

L’appuntamento rientra nell’ambito dell’evento “Aspettando Atreju” e sarà seguito sempre all’Auditorium Ance, dalla presentazione del volume “Rivolte – Avola, Battipaglia, Reggio Calabria, Pescara, L’Aquila: quando il sud si ribellava”. Modera il giornalista Angelo Liberatore. Saranno presenti: Adalberto Baldoni, direttore responsabile “Storia Rivista”; Alessandro Amorese, Editore; Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila; Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo.