Un’aquilana a New York per il clima, insieme a Greta Thunberg

Sarà una ragazza aquilana l’unica italiana invitata a partecipare al primo Vertice Onu dei giovani sul clima.

Federica Gasbarro, nata ad Avezzano (L’Aquila) 24 anni fa e laureanda in biologia, sarà presente a New York al Summit del 21 settembre assieme ad altri 99 giovani provenienti da tutto il mondo.

L’evento si chiama Youth Climate Summit è un vertice delle Nazioni Unite per il clima giovanile.

Consiste in una piattaforma per i giovani leader che stanno guidando l’azione per il clima per mostrare le loro soluzioni alle Nazioni Unite e impegnarsi in modo significativo con i decisori sulla questione decisiva del nostro tempo.

Tra questi giovani leader ci sarà anche la ventiquattrenne Di Gasbarro, la cui passione per la tutela del pianeta l’ha portata a partecipare ai primi scioperi e a diventare una portavoce di Fridays For Future, un movimento di giovani tra i tra i 12 e i 27 anni.

Ispirata dalla figura della giovane svedese Greta Thunberg, Federica Di Gasbarro sarà al suo fianco a New York con delle proposte per depurare l’aria dall’anidride carbonica attraverso fotobioreattori.

Proposte per avere risposte concrete dai Grandi della Terra, i decisori, appunto.

Occhi puntati dunque sul vertice dei giovani leader negli USA e su una giovane e determinata aquilana, convocata da una lettera dell’ONU a rappresentare l’Italia.