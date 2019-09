Trattoria dei Gemelli, torna la buona cucina Made in Aq

Riaprirà un altro caposaldo della tradizione aquilana, proprio lì dov’era, nel cuore del centro storico, a due passi da Piazza Duomo: l’antica trattoria Dei Gemelli.

Si tinge di nuova vita il centro storico dell’Aquila: profumi di cucina tradizionale, questo era la Trattoria dei Gemelli che riapre con tanta voglia di andare avanti, puntando su ciò che già c’era, rivisitato in chiave moderna.

Non ci saranno Sasà Di Marzio e Gabriele Giorgi, storici conduttori di quella che non era solo una trattoria ma, “un’esperienza emozionale”, ma terranno comunque a battesimo l’idea imprenditoriale di 3 giovani ragazzi aquilani

La Trattoria Dei Gemelli si trova in via Rosso Guelfaglione, su Piazza Duomo, un nome evocativo anche per la strada, antico e ricco di storia.

Una scelta non casuale, quella di riaprire in un vicolo e non in una strada principale, “perché, L’Aquila è fatta anche di piccole strade, di scorci, di pezzi di vita che ad 11 anni dal sisma non vanno comunque dimenticati”, spiegano i ragazzi al microfono del Capoluogo.it.

Sono emozionati e pronti, per un’avventura che inizierà prima della fine dell’anno, a tenere a battesimo questa esperienza anche Salvatore di Marzio conosciuto da tutti come Sasà e Gabriele Giorgi, che per tanti anni hanno gestito la trattoria rappresentando un punto di riferimento per molti aquilani.

I lavori di restauro post sisma sono finiti, adesso questi ragazzi stanno completando le ultime rifiniture prima di ripartire “alla grande” come hanno promesso.

Sarà proprio la classica trattoria della tradizione, con tanti prodotti del territorio, la pasta fatta in casa come facevano le nonne per un totale di circa 60 coperti.

Questi ragazzi sono spinti, “dalla volontà di voler contribuire alla rinascita della nostra città, valorizzandone le tipicità, facendone proprio una bandiera del gusto, tenendo sempre presente l’attenzione all’autenticità, attraverso la riproposizione degli antichi sapori”.

La storia della Trattoria dei Gemelli è iniziata negli anni ’80, una gestione familiare quella di Sasà e Gabriele dove tanti aquilani, per anni e generazioni si sono ritrovati ad assaporare quei piatti come una volta, preparati con amore e pazienza, con la voglia di cucinare e non solo di fare da mangiare.

Assidui ed affezionati frequentatori, turisti, lavoratori, studenti,personalità di rilievo e gente comune, spesso seduti anche allo stesso tavolo, hanno contribuito a scrivere una bellissima pagina nella storia della ristorazione aquilana lunga circa quarant’anni.

“Oggi come allora, la promozione dei prodotti della filiera agroalimentare del territorio circostante, l’utilizzo di pratiche di cucina caserecce che rievocano la cultura del fatto in casa, l’attenzione alla qualità della materia prima, la cordialità ed il calore di un ambiente familiare saranno i principi fondamentali alla base di questa iniziativa”, spiegano ancora i 3 giovani imprenditori.

Pur mantenendo un profondo e rigoroso legame con la tradizione, questo gruppo di giovani aquilani attraverso la professionalità e l’esperienza acquisita nel settore, introdurranno un pizzico di freschezza e creatività, garantendo ai loro ospiti la sperimentazione di nuovi sapori e percorsi culinari basati sulla riscoperta della tipicità del prodotto ed il rispetto della stagionalità delle materie prime.

Tutto questo si fonderà armoniosamente con un locale completamente rinnovato, grazie al risultato di una sapiente attività di restauro, caratterizzata da interventi che non hanno inficiato e contraddetto i segni della fabbrica, piuttosto ne hanno avuto rispetto ed esaltato gli elementi distintivi, salvaguardando le qualità architettoniche che lo contraddistinguono.

L’utilizzo di materiali storici per la finitura materica delle pareti, l’impiego di pavimentazioni della tradizione locale, l’adeguamento ed ammodernamento impiantistico, il miglioramento dell’accessibilità per le persone con difficoltà motorie ed infine la valorizzazione degli ambienti attraverso un originale progetto della luce, rendono il locale confortevole ed accogliente.

“Un’avventura iniziata con coraggio e con il solo obiettivo di far trapelare tutta la nostra passione e l’amore sia per l’arte culinaria che per il servizio”, assicurano.

“Non sarà semplicemente una cena o un pranzo in trattoria, bensì momenti indimenticabili trascorsi a casa di amici premurosi, impegnati ad offrire gustosi prodotti di qualità!”, concludono.

A breve ci saranno ulteriori aggiornamenti, per adesso non hanno voluto svelare di più, per cui non resta che aspettare e come si dice in questi casi: STAY TUNED!