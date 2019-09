Montalbano a Roccaraso, le vacanze di Luca Zingaretti

Il commissario Montalbano “pizzicato” a Roccaraso.

Il commissario Montalbano, ovvero Luca Zingaretti, si è fermato a Roccaraso e a Pescocostanzo, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo per una sosta vacanziera.

Non ha dovuto quindi risolvere qualche intricato giallo uscito dalla sapiente penna dell’indimenticabile Andrea Camilleri, scomparso all’età di 94 anni il 17 luglio scorso; ma come tanti ha scelto l’Abruzzo quest’estate come meta per il riposo.

Accompagnato dalla moglie Luisa Ranieri, si è fermato a mangiare al Faggeto di Pescocostanzo dove ha scattato qualche foto con il titolare postata poi su Instagram e ha incontrato anche il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, per un saluto e un selfie di rito, ripreso sulla pagina Facebook del primo cittadino.

È stata una breve visita quella di Zingaretti, che è tornato subito a Roma, per riprendere gli impegni lavorativi.

Da ieri sulla Rai è in onda inoltre un cciclo di repliche del Commissario Montalbano, che andrà avanti fino a fino ottobre, per omaggiare Camilleri.

Zingaretti non è il solo ad aver scelto il Parco Nazionale d’Abruzzo come “buen retiro” per qualche giorno di vacanza, queste fresche montagne ricche di tesori naturali e paesaggistiche, sono meta di tanti volti noti italiani: da Alessandro Siani a Checco Zalone, passando per Vincenzo Salemme e Lino Banfi, che anni fa a Roccaraso acquistò anche una casa.

E tornando indietro nel tempo, nell’800 Edmondo De Amicis, scrittore e autore del celebre “Cuore” acquistò una villa nel piccolo borgo di Alfedena, dove era solito trascorrere lunghi periodi di riposo, e dove secondo quanto riferito poi, trovava molta ispirazione per la scrittura.