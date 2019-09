Incidente mortale a Silvi, indagato 70enne aquilano

Un 70enne aquilano è stato indagato per omicidio stradale dopo l’incidente che domenica ha causato la morte di una donna a Silvi.

L’uomo era alla guida della macchina che si è scontrata con la moto su cui c’erano la vittima, Paola De Sanctis insieme al marito rimasto gravemente ferito.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di domenica sulla statale 16, in prossimità di un incrocio dove a giugno è già deceduto un altro motociclista. La coppia di coniugi pescaresi in sella su una Bmw 650 viaggiava in direzione Pineto quando si è scontrata con il Suv Pajero condotto dal 70enne aquilano.

La vettura proveniva in senso opposto e in quel momento stava svoltando su una strada verso il mare. L’incidente e l’impatto sono stati violentissimo e nell’urto moglie e marito, entrambi con il casco, sono stati sbalzati a terra. La donna è finita contro un piccolo spartitraffico in cemento ed è morta sul colpo.

Il pm Stefano Giovagnoni non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia.

Secondo quanto riporta Il Centro, a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e soprattutto a ricostruire le cause che lo hanno provocato saranno i rilievi degli agenti della polizia stradale diretti dal vicequestore Nadia Carletti e coordinati sul posto dal sostituto commissario Antonio Bernardi.

Un contributo potrebbe arrivare da eventuali immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona che gli agenti stanno cercando.

I primi accertamenti con l’alcoltest disposti su entrambi i conducenti hanno dato esito negativo.

La vittima lascia due figli, i funerali oggi alle 17 nella chiesa Sant’Agostino di Marina di Città Sant’Angelo.