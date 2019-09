Festa dello Spizzico e della Pecora chiaranese, l’evento a Poggio Picenze

POGGIO PICENZE – Al via a Poggio Picenze (L’Aquila), il 14 e il 15 settembre prossimi, la Festa dello Spizzico e della Pecora alla chiaranese.

Non una sagra ma un evento che, messo in piedi dalla Pro loco del comune dell’Aquilano, in collaborazione con la società calciatica Asd Real Picentia, sarà l’occasione per chiudere la stagione estiva in allegria, tra sport, musica e buon cibo.

Si partirà sabato 14, alle 19, con l’apertura degli stand gastronomici presso piazza Salvatore Massonio, meglio conosciuta come piazza Rosa. Salsicce, arrosticini, ma soprattutto gli spizzichi e la pecora alla chiaranese della migliore tradizione culinaria poggiana i piatti forti della manifestazione.

A seguire, serata danzante e, da mezzanotte in poi, Discopera per i più giovani nell’adiacente struttura dell’Anfiteatro.

Domenica, dalle 15 in poi, si proseguirà con l’open day “Real Picentia Academy“, organizzato dall’Asd Real Picentia per avvicinare i più piccoli allo sport e inaugurare la scuola calcio che partirà nelle prossime settimane proprio a Poggio Picenze. Per l’occasione sarà allestita nelle vicinanze un’area gioco, con gonfiabili per bambini, che sarà attiva tutto il pomeriggio.

La serata si concluderà in piazza Salvatore Massonio, con l’apertura degli stand gastronomici alle 19 e, a seguire, con un concerto della cantante aquilana Annalisa Andreoli.

Alle 21 la presentazione della prima squadra dell’Asd Real Picentia.