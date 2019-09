Commissione legge elettorale, le nomine

Sono Umberto D’Annuntiis, Americo Di Benedetto e Antonietta La Porta rispettivamente il presidente, vice presidente e segretario della Commissione.

La Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato, nel corso della seduta di insediamento, ha nominato i Consiglieri Umberto D’Annuntiis, Americo Di Benedetto e Antonietta La Porta rispettivamente Presidente, vice Presidente e Segretario della Commissione.