Cimitero L’Aquila, si torna alla normalità

L’AQUILA – Problemi legati al cambio gestione al Cimitero monumentale, l’assessore Fabrizio Taranta: «Qualche disagio superato».

A #dilloalcapoluogo diverse segnalazioni relative a incuria e difficoltà a trovare cassonetti dell’immondizia, presso il cimitero dell’Aquila, soprattutto nella nuova zona con le sepolture a terra. L’assessore Fabrizio Taranta assicura che la situazione sta tornando alla normalità: «Qualche disagio dovuto all’avvicendarsi tra le ditte e ai lavori, ma la situazione sta tornando alla normalità».

“Che fine hanno fatto i cassonetti dell’immondizia?”. Se lo sono chiesti diversi cittadini che si sono rivolti alla rubrica #dilloalcapoluogo per segnalare una manutenzione poco attenta e pochi secchi per la raccolta dell’immondizia, soprattutto nella zona di più recente costruzione.

Il “mistero” è stato svelato dall’assessore Fabrizio Taranta, che al microfono del Capoluogo.it ha spiegato che qualche disagio si è registrato con l’avvicendamento tra le due ditte. La vecchia ditta, infatti, non avendo perso la gestione del cimitero, ha provveduto a ritirare tutti i contenitori per l’immondizia di sua proprietà. La ditta subentrante, da parte sua, ha avuto bisogno dei “tempi tecnici” per ricollocare i contenitori e far ripartire la manutenzione ordinaria.

Per l’occasione, l’assessore Taranta ha anche illustrato il piano degli interventi previsti per il Cimitero monumentale dell’Aquila e per i cimiteri delle frazioni.