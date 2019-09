Tanti auguri a Monica Antonini

Tanti auguri di buon compleanno a Monica Antonini!

Tanti auguri di buon compleanno a Monica, la “bellezzona di via Strinella”, titolare, con il marito Ettore Ghizzoni, della storica pescheria che porta il nome di questa coppia consolidata nel lavoro così come nella vita!

Quanti anni compie Monica Antonini? Chi lo sa… L’età a una donna non si chiede mai, ma sicuramente sono pochi, vista anche l’energia e il piglio con cui gestisce lavoro, famiglia, amici e ferie meritate.

Il tuo “staff” di amiche di Via Strinella oggi ti fa tanti auguri di buon compleanno: “non festeggiare il tempo che passa, ma passa la tua vita festeggiando, più che puoi, sempre! Perchè a via Strinella 22, non siamo solo amici, condomini o commercianti: noi siamo una grande famiglia! Un abbraccio forte da Sabrina, Barbara, Vincenzo, Leone, Ines, Colombina e Loredana!”.

A Monica tanti auguri anche dalla redazione del Capoluogo.it.

“Nella foto collegata all’articolo Monica, insieme al marito Ettore, in tutta la loro sconfinata bellezza”.