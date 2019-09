Lo chef aquilano Bargoni porta ad Assisi la transumanza in tavola

L’antico rito della transumanza arriva in tavola grazie all’inventiva del giovane chef aquilano Jones Bargoni.

Jones Bargoni parteciperà il prossimo week-end al Festival degli Chef ad Assisi, in programma da sabato 14 a lunedì 16 settembre.

Per Bargoni non sarà solo una “transumanza” professionale, che lo porterà fuori i confini regionali per far conoscere la sua arte culinaria, ma un modo per parlare dell’Abruzzo, la sua terra, vista da un punto di vista gastronomico.

Il Festival degli Chef è l’evento gourmet più atteso che celebra l’alta cucina ed i suoi protagonisti, con un ricco parterre di “cappelli bianchi” che giungeranno da tutta Italia per partecipare all’evento.

“Assisi ha scelto Chef Awards per dare importanza non solo al proprio patrimonio culturale ed artistico, ma all’enogastronomia locale e regionale, con un progetto annuale destinato a ripetersi ciclicamente negli anni. L’evento è infatti promosso dal Brand nazionale Chef Awards, che premia ogni anno i BEST 100 CHEF italiani seconda la guida digitale Gastroranking.it“, si legge in un comunicato dell’evento.

“Sono felice di poter partecipare al Festival degli Chef – è il commento emozionato di Bargoni al microfono del Capoluogo.it – una possibilità di confronto positivo con tanti colleghi che mi permetterà di fare sempre meglio e di imparare qualcosa di nuovo”.

“Un’occasione – aggiunge – per parlare della mia terra e di una tradizione antica come la transumanza vista dal punto di vista gastronomico!”.

Al Festival degli Chef Bargoni oltre alla sua ricetta preparerà un aperitivo a 4 mani e poi collaborerà anche ad un temporary restaurant istallato sulla Piazza del Comune.

All’interno dello show cooking organizzato porterà la transumanza in tavola: “mi sono ispirato ai nostri pastori che nel lungo viaggio fino al Tavoliere delle Puglie non avevano chissà che possibilità per variare l’alimentazione e quindi, durante il tragitto, scambiavano, barattavano ciò che avevano, ovvero derivati appunto del gregge, con quello che trovavano nel loro cammino”.

E da qui allora è nato un piatto con i colori, i profumi e i sapori dell’Abruzzo, del Molise e delle Puglie, che racconterà proprio la transumanza, vista dagli occhi e dalle mani di Jones Bargoni.

Jones Bargoni ha solo 24 anni e già una lunga esperienza nel settore culinario: dopo il diploma di scuola alberghiera ha fatto un corso da responsabile di sala a Terni e un master di alta gastronomia alla Pergola di Roma.

“Sono contento di portare L’Aquila fuori i nostri confini – conclude – e parlare di cose belle e che mettono tutti d’accordo come il mangiare bene. Un modo come un altro per andare avanti, per parlare di quella rinascita tanto cara a noi aquilani specie dopo il terremoto del 6 aprile 2009. All’epoca ero un ragazzino, oggi mi sento pronto per fare qualcosa di più importante per la mia città”.

E infatti le sorprese non sono finite: Jones Bargoni dopo l’esperienza ad Assissi è pronto per un progetto tutto aquilano, ancora “top secret”, per cui, come si dice nel linguaggio dei giovani: STAY TUNED!

Molteplici le attività in programma e percorsi all’insegna del gusto tra arte e sapori per le vie della città di Assisi durante il Festival degli Chef: durante tutto il week.end in Piazza del Comune sarà possibile fare tappa nelle postazioni food a cielo aperto che proporranno ricette con il meglio delle eccellenze selezionate e firmate da una vera e propria task force di talenti culinari nazionali.

Regolamento e programma evento al seguente link.