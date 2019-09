Lega, i nuovi Commissari nei comuni della Marsica

L’Onorevole Luigi D’Eramo, vice segretario regionale Lega Salvini Premier Abruzzo e Commissario per la Provincia dell’Aquila, ha nominato i primi nuovi Commissari nei comuni della Marsica, su proposta del Vice Commissario Provinciale e Marsicano Tiziano Genovesi,

“La Marsica è un territorio centrale nella Provincia,– dichiara l’On D’Eramo – pieno di criticità e problematiche che per troppo tempo sono rimaste inascoltate. La Lega è pronta a partire dal contatto reale con la gente e con il territorio, lontana da quella politica dei palazzi della quale i cittadini sono stufi. Con queste nomine si consolida un progetto iniziato da anni, in cui la macchina dirigente-militante-sostenitore ci ha portato agli ottimi risultati di tutte le ultime elezioni. Forti del consenso per Matteo Salvini, espresso a maggio da più di un marsicano su tre, con una struttura ben definita siamo pronti per affrontare tutte le sfide elettorali che ci aspettano nella Provincia. A tutti i miei più sentiti auguri di buon lavoro. ”

“Ringrazio per le nomine il Segretario Provinciale On Luigi D’Eramo – aggiunge Tiziano Genovesi – Dopo mesi di lavoro per creare i migliori equilibri ed individuare e formare le figure più giuste a rappresentare il partito nei diversi comuni, la Lega si trova ora protagonista in un radicamento in tutta la Marsica. Con una squadra di dirigenti altamente qualificata e affiancata dai numerosi militanti e membri del coordinamento, nell’ottica del lavoro di squadra insito nella Lega che è sempre stato fondamentale, siamo pronti ad affrontare le amministrative 2020. Auguri sentiti a tutti i Commissari di buon lavoro.”

Di seguito, i nomi dei nuovi commissari della Lega per i comuni della Marsica

Commissario Area Marsica e Vice Commissario provincia L’Aquila Tiziano Genovesi

Vice Commissario Area Marsica Sandro Stirpe

Commissario Avezzano Roberto Laurenzi

Commissario Trasacco Americo Montanaro

Commissario Carsoli Marco Bernardini

Commissario Celano Andrea Rosa

Commissario Magliano dei Marsi Antonio Morgante

Commissario Balsorano Paola Tordone

Commissario San Benedetto dei Marsi Costantino Di Nardo

Commissario Ortucchio Onofrio Asci

Commissario città di Civitella Roveto Andrea Montaldi

Commissario città di Pescina Marino Cecilia

Commissario città di Massa d’albe Nicola Blasetti

Commissario città di Capistrello Moreno Di Cintio