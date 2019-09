Il 2020 si avvicina, noi siamo pronti!

Mancano solo 3 mesi al 2020 e in poco tempo ci ritroveremo immersi nelle solite resse al negozio per la corsa ai regali o in ritardo per trovare un’idea geniale per festeggiare i nostri cari a Natale.

Una vera e propria corsa all’ultima promozione. Anche per i negozianti…

Quanti negozianti sono pronti a questa invasione e alla competitività dei rivali materiali ma anche virtuali? Noi siamo pronti.

E supportiamo il commerciante o il professionista con una promozione su misura!

Un pacchetto di 120 giorni con un articolo pubbliredazionale, un video clip di 30 secondi in alcune nostre trasmissioni e un banner a rotazione (420×100) sulla home del sito del giornale.

Per informazioni: +39 392.6758413 e ilcapoluogo@gmail.com.