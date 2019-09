Angizia Luco, pari all’esordio che dà fiducia

Buona la prima, tutto sommato, per l’Angizia Luco neo promossa del tecnico Gianluca Giordani. Esordio casalingo sull’erba amica dello stadio Dei Marsi di Avezzano.

Contro la Torrese termina con un punto che dà il buongiorno ai biancazzuri, meritevoli di aver reagito allo svantaggio ed essersi ripresi la gara, pur senza riuscire a dare la stoccata finale. Tra i luchesi fa rumore la panchina di Di Girolamo; trequarti affollata con Stornelli, Margagliotti e Guerra, punta di stazza Santirocco.

Il primo squillo è proprio dell’Angizia: al 5’ Santirocco elude la linea difensiva avversaria e se ne va sulla distanza. Conclusione rasoterra sul primo palo dell’attaccante ex Avezzano, palla fuori di un soffio.

Cinque minuti dopo la reazione della Torrese. Lancio dalla destra per De Angelis, pronto a staccare sul secondo palo, provvidenziale l’anticipo di Venditti a mettere in angolo. Proprio sul corner, però, la sblocca la squadra ospite. Angolo teso di Chiacchiarelli, proprio per De Angelis, che stacca alle spalle di un impotente Ciccariello.

Avvio in salita per i marsicani, che al 19’ tirano un sospiro di sollievo sul calcio di punizione dello specialista Chiacchiarelli, battezzato out da Ciccariello.

Visibilmente ispirato il numero 10 della Torrese, che al minuto 24 va dritto in porta sull’ennesimo calcio piazzato, stavolta da posizione più defilata. Smanaccia in angolo l’estremo difensore luchese. Rialza la testa la banda di Giordani al 26’, corner pericoloso dai piedi di Stornelli, Imbriola al volo col destro nella mischia, sfera di un niente al di là del palo.

Paura per i padroni di casa due minuti dopo la mezz’ora, palla velenosa a tagliare l’area di rigore dell’Angizia, conclusione a botta sicura di De Angelis, ottimo nella scelta del tempo; i riflessi di Ciccariello a chiudere provvidenzialmente lo specchio.

La legge del gol non sbaglia mai, e per un errore sotto porta, ecco la firma del Luco sul tabellino: minuto 38, affondo sulla destra di Ranieri, cross al bacio sul secondo palo per Guerra che stacca in solitaria. D’Ostilio ci mette una pezza, ma sulla ribattuta Margagliotti di precisione infila alle spalle del portiere avversario. Grossa festa sugli spalti per il primo gol di Eccellenza. Finale a ritmi più elastici, con le due squadre bisognose di rifiatare. L’intervallo rispedisce le due formazioni nello spogliatoio, si riprende dopo 15 minuti con gli stessi 22 del primo tempo.

Si riparte col piede caldo di Margagliotti, bravo a raccogliere un calcio d’angolo battuto al limite dell’area piccola, dopo appena due minuti di gioco, e tentare la conclusione alta di potenza. Palla alta sopra l’incrocio.

Nonostante l’avvio fulminante, la gara calerà di tono. Segnaliamo un calcio di punizione per l’Angizia al 20′, di cui si incarica Albertazzi, ribattuto dalla barriera. Squadre visibilmente stanche, la sensazione, però, è che l’Angizia ne abbia di più.

Brividi ospiti al 37’, Albertazzi spedisce a una manciata di centimetri dalla traversa un calcio di punizione dai 35 metri. Voliamo al quarto di recupero, quando un episodio rischia di decidere il match: calcio di punizione al limite per la Torrese. Il silenzio del Dei Marsi accompagna la battuta di Chiacchiarelli, il migliore dei suoi. Traiettoria pulita e precisa che fa la barba alla traversa. Sull’esultanza della tifoseria luchese, il direttore di gara fischierà la fine della partita.

ANGIZIA LUCO: Ciccariello, Ranieri, Maceroni, Imbriola, Venditti, Ciaprini, Guerra, Albertazzi, Santirocco, Margagliotti (42’ Cinquegrana), Stornelli (18’ st Di Girolamo). A DISPOSIZIONE: Sinato, Fellini, Fantozzi, Cherubini, Capaldi, D’Alessio. ALLENATORE: Gianluca Giordani.

TORRESE: D’Ostilio, D’Orazio, Maloku, Petronio, Casimiri, Fuschi, Mosca, Tini, De Angelis (26’ st Di Sante), Chiacchiarelli, Rodia. A DISPOSIZIONE: Bruno, Nardone, Kruger, Titianu, Roscioli, Compagnoni, Nepa, Di Federico. ALLENATORE: Marcello Cirilli.

FINALE:1-1

PARZIALE 1-1

MARCATORI: 7’ pt De Angelis (T), 38’ pt Margagliotti (A)

AMMONITI: 18’ Santirocco (A), 22’ Chiacchiarelli (T), 16’ st Casimiri (T), 25’ Di Sante (T), 33’ Tini (T), 36 Maloku (T), 42’ Cinquegrana (A)

