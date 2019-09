A cavallo in Abruzzo sulle tracce degli antichi Romani

A Cavallo nella Valle dell’Aterno sulle tracce dei Romani.

A cavallo sulle tracce degli antichi Romani tra Campana, Peltuinum e Bominaco, alla scoperta dell’Abruzzo interno suggestivo e fascinoso.

Un trekking a cavallo, con partenza da Rocca di Mezzo, condurrà i cavalieri esperti alla scoperta delle bellezze straordinarie di questa zona della Valle dell’Aterno partendo sabato mattina 21 settembre.

L’antica ‘direttissima’ condurrà i cavalieri da Terranera al Ponte Romano di Campana proseguendo per San Pio di Fontecchio, la fonte Ju Puzzu fino a Bominaco.

I cavalieri visiteranno la Chiesa di Santa Maria Assunta e l’oratorio di San Pellegrino, noto come la Cappella Sistina d’Abruzzo per la maestosità dei suoi affreschi, uno dei luoghi più suggestivi dell’Abruzzo interno.

Da lì di nuovo in sella verso Prata d’Ansidonia dove i cavalieri incroceranno l’antica via Claudia fino a Peltuinum, la città italica dei Vestini risalente al VII sec. a.C.

La Via Claudia in quest’area coincide con il Tratturo Magno, la via che le greggi ed i pastori d’Abruzzo percorrevano quando scendevano a inizio settembre dai Pascoli del Gran Sasso per raggiungere Foggia.

La sosta per la notte è prevista a Prata d’Ansidonia da cui si ripartirà domenica mattina alla volta di Fontecchio, da cui sale il sentiero verso le Pagliare di Tione

Il Trekking è rivolto esclusivamente a cavalieri esperti, per la complessità del percorso tra mulattiere e sentieri che rappresentano passaggi impegnativi nelle tante ore di passeggiata a cavallo.

Per informazioni sulla pagina Facebook al link seguente, oppure telefonando a Francesco, 320/8941387.