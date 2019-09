L’Aquila 1927: male la prima contro il Mutignano

di Claudia Giannone

Non il migliore degli inizi in campionato per L’Aquila 1927: sul campo del Mutignano, allenato dall’ex Walter Piccioni, il team di Roberto Cappellacci incassa una sconfitta per 3-0.

Di certo pesa ancora il ritardo della preparazione rossoblù, c’è ancora da lavorare, così come accadde l’anno scorso.

L’Aquila non particolarmente pericolosa: unica occasione degna di nota al 23’, con un traversone rasoterra di Campagna su cui Maisto non arriva per pochi centimetri. Dopo alcuni tentativi, è al 34’ che arriva la rete del vantaggio dei padroni di casa: punizione di Petre che passa sotto la barriera e si infila in rete. L’Aquila ha qualche occasione, ma niente che possa impensierire gli avversari. Fine primo tempo, risultato parziale 1-0.

Al 9’ minuto della ripresa, arriva il raddoppio per il Mutignano: ancora Petre che fa tutto da solo, siglando la doppietta personale. Due minuti dopo, piove sul bagnato per i rossoblù: secondo cartellino giallo per Campagna, che lascia la squadra in dieci. 35’, rigore assegnato ai padroni di casa per fallo sul neoentrato Marcellini: realizza Petre, tripletta per lui. Risultato finale, 3-0.

L’AQUILA 1927: Barbato, Campagna, Marchetti, Morra, Zanon, Di Francia (18’ st De Marco), La Selva (24’ st Pizzola), Rampini (28’ st Cianfrini), Di Norcia, Di Benedetto, Maisto (32’ st Alfonsi). A disp.: Ranalletta, Antonelli, Cianfrini, Mohammed, De Marco, Alfonsi, Massaroni, Pizzola, Sinopoli. All. Roberto Cappellacci.

MUTIGNANO: Donateo, Valentini, D’Addazio (40’ st Marini), Carusi, Gentile, Giammarino, Rastelli (22’ st Bonaduce), Carpegna (15’ st Ndiaye), Petre, Colacioppo, Arrighetti (34’ st Marcellini). A disp.: Pistocchi, Mariani, Muzi, Di Vittorio, Potacqui. All. Walter Piccioni.

