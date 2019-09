Jova beach party, grandi emozioni e tanta musica a Montesilvano

Infine sul palco riflettori puntati su Jovanotti che ha regalato al pubblico tre ore di emozioni con tutti i suoi successi, quelli di ieri e quelli di oggi: “L’estate addosso”, “Ti porto via con me”, “Sei come la mia moto”.

E dopo ancora dj set al Jova beach party, con un Lorenzo scatenato, che è tornato per un po’ di tempo alle sue origini.

A fine concerto un saluto è andato al sindaco di Vasto Francesco Menna che secondo Jovanotti “si è tanto sbattuto per portare l’evento a Vasto salvo poi essersi dovuto arrendere”.

L’estate sta finendo e con essa anche il Jova beach party chiude i battenti: grande attesa ora per la data conclusiva, quella del 21 settembre, a Linate, per salutare i miei “folli, follissimi fans”, come ha detto lo stesso Jovanotti dal palco.

Massiccio e imponente anche lo spiegamento delle forze di polizia: c’erano in acqua le motovedette di Finanza e guardia costiera, tanti carabinieri e poliziotti in borghese, un elicottero della Polizia ha sorvolato l’area del Jova beach party per tutta la giornata e tante anche la pattuglie sparse per tutta la zona circostante.