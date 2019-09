WiFi gratis, Navelli vince il bando europeo

Navelli infatti è tra i comuni vincitori del Bando della Commissione europea per finanziare le spese dell’infrastruttura wireless e per realizzare hotspot Wi-Fi con accesso gratuito per cittadini e turisti.

«Il Comune avrà un contributo di 15mila euro per installare antenne wifi per consentire la connettività gratuita di residenti, alunni e turisti.» annuncia il sindaco Paolo Federico.

L’iniziativa WiFi4EU promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l’Europa.

«Il progetto avrà la durata di tre anni anche se, dato il costo di gestione della rete, il Comune di Navelli confida di poter continuare a mantenerla anche negli anni successivi.»

Nel territorio del Comune di Navelli tutti potranno dunque navigare ed essere connessi gratuitamente e in maniera sicura: non mancheranno infatti i controlli sulla navigazione della rete in questione.

«Di certo questa misura sarà utile anche ad incentivare il turismo, una delle risorse più rilevanti del Comune, soprattutto dopo i dati dell’ultima sagra dei Ceci che ha registrato un incremento notevole di presenze. Un Comune al passo con i tempi.»