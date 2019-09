Raduno delle 500 d’epoca all’Altipiano delle Rocche

Tornano domenica 8 settembre sull’Altopiano delle Rocche le storiche Fiat 500.

Le vecchiette, comunque sempre giovani, si danno appuntamento dalle 8.30 alle 10.30 per l’11esimo incontro a Rocca di Mezzo in piazza Principe di Piemonte.

Dopo aver degustato un buon caffè e aver ricevuto i gadget, offerti dall’Amministrazione Comunale locale, ci si prepara per il magnifico giro turistico sullo splendido Altopiano.

Alle 10.45 il via alla passeggiata, con il corteo che punterà da Rocca di Mezzo al vicino paese di Ovindoli con una sosta in piazza San Rocco per gustare un aperitivo offerto dalla locale Pro Loco.

A suon di tromba si riparte poi da Ovindoli, passando poi per Rovere, ripassando ancora per Rocca di Mezzo, Terranera e quindi arrivo a Rocca di Cambio dove gli Alpini del locale gruppo come ormai da 11 anni offriranno a tutti, partecipanti e non, un ricchissimo aperitivo in piazza Maggiore Lolli.

Alle 13.00 il serpentone riparte per il pranzo alla volta di Campo Felice al ristorante Olimpia. Al termine saluti di congedo e arrivederci a Rocca di Cambio per il 12esimo raduno nel 2020