McDonald’s, ora il menù arriva a casa con Deliveroo

Inarrestabile McDonald’s: dopo il nuovo look del punto aquilano, il servizio del capoluogo abruzzese si amplia con la consegna a domicilio.

Un servizio utile offerto grazie a Deliveroo, la piattaforma nazionale di consegna a domicilio.

Deliveroo è arrivata a L’Aquila per seguire il McDonald’s ma, come altre piattaforme, è aperta a tutte le attività.

È una tra le piattaforme più strutturate e capaci di gestire realtà come quella del McDonald’s.

La consegna e il pagamento sono affidati a Deliveroo. Molto spesso ci sono delle settimane promozionali a ricarico di consegna zero, quindi solo al costo del menù con consegna gratuita.

«L’ordine va fatto direttamente sulla app di Deliveroo che lo spedisce in tempo reale a noi dandoci l’ora in cui deve essere pronto per passare a ritirarlo. Noi provvediamo alla preparazione» spiega il licenziatario Gaetano Miranda.

«Questa procedura è si avvale di un software molto preciso che si interfaccia con i nostri software per azzerare gli errori di ordini. L’ordine del cliente sulla piattaforma arriva direttamente nelle nostre cucine azzerando errori o possibili sviste.»

Pubbliredazionale a pagamento