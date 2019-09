Malesseri da acqua non potabile, Angizia e Avezzano smentiscono

AVEZZANO – Non è colpa dell’acqua.

Angizia Luco e Avezzano smentiscono la segnalazione pubblicata questa mattina, in merito ai malesseri che hanno colpito dodici persone, tra giocatori e preparatori, della società luchese, dopo il match di Coppa Italia disputato al dei Marsi, contro il Capostrello.

“Numerosi componenti della società dell’Angiza Luco hanno avuto problemi gastrointestinali, ma accertiamo che non sono stati causati dall’acqua. Smentiamo in via ufficiale quanto scritto“, riferisce il dirigente Paolo Venditti alla redazione del Capoluogo.