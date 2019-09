L’Aquila 1927, in arrivo le tessere abbonamento

L’Aquila 1927 comunica ai tifosi che sono quasi pronte le tessere abbonamento per la stagione 2019-2020, nei quattro colori: rosso per la curva, blu per la tribuna e giallo per l’abbonamento ‘premium’, cui si aggiunge la tessera bianca per i nostri sponsor.

Dalla prossima settimana, dopo la marchiatura SIAE, sarà possibile ritirarle alla sede societaria, presso lo stadio “Gran Sasso d’Italia -Italo Acconcia“.

Modalità e giorni per il ritiro verranno comunicati nei prossimi giorni.

Se non siete ancora abbonati, vi ricordiamo che fino al 29 settembre sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento in sede o presso i seguenti punti vendita:

Bar Racing – via della Crocetta

Multiservice M3 di Marco Tursini c/o centro commerciale Piccinini, Bazzano

Ricevitoria Daniele Buccella S.S. 17 Ovest n°54, loc. Vetoio

In moda manet Abbigliamento c/o Panorama Shopping loc. Vetoio

Exit Abbigliamento, c/o centro commerciale Pegaso, Scoppito