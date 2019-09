Jova beach party Montesilvano, il programma e gli ospiti

Tutto pronto per l’evento dell’estate abruzzese: il Jova beach party che farà tappa a Montesilvano domani, sabato 6 settembre.

Il Jova beach party, il concerto itinerante sulle spiagge italiane organizzato da Jovanotti (Lorenzo Cherubini), ha acceso le polemiche nell’estate abruzzese dal momento che l’evento era stato inizialmente organizzato a Vasto per il 17 agosto, stoppato poi dal Prefetto per ragioni legate alla sicurezza.

In ogni caso l’Abruzzo avrà il Jova beach party e confidando nel tempo che in queste ore sembra assai incerto, per gli amanti del “Jova nazionale”, ecco il programma dell’evento, che si terrà sulla spiaggia a cavallo fra via Marinelli e via Torrente Piomba.

La città di Montesilvano intanto in queste ore sta ultimando i preparativi del Jova beach party.

Dalla house al reggae, passando per i ritmi brasiliani, la musica elettronica e i brani indie dal sapore bergamasco: questa una prima scaletta dell’evento che inizierà nel primo pomeriggio e culminerà con il suo concerto alle 21.

Ad alternarsi sul palco saranno dj, cantanti e band che hanno già fatto ballare 450mila spettatori nelle 15 tappe precedenti, quasi tutte sold out.

Ci saranno gli “Ackeejuice Rockers”, un duo di musica elettronica composto dai dj Ali Selecta & King P che ha partecipato a tutte le tappe del Jova beach party.

E poi tanta musica elettronica abbinata ai vinili risuonerà con Albert Marzinotto, a cui si affiancheranno i sinth e le melodie mixate di Andro Dj e la musica indie della band Pinguini Tattici Nucleari, composta da giovani ragazzi di Bergamo che hanno alle spalle 4 dischi e 20 milioni di streaming.

Per gli amanti delle sonorità e dei ritmi brasiliani ci sarà Flavia Coelho che si esibirà davanti al pubblico pronto a scatenarsi anche con l’house e il reggae misti alla rumba degli Afrotonix.