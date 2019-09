Incidente al parcheggio, anziana cade e batte la testa

AVEZZANO – Anziana donna coinvolta in un incidente ad Avezzano, nel parcheggio di un supermercato.

La donna, di circa 80 anni, si trovava nel parcheggio tra i supermercati Eurospin e Tigre, in zona Piazzale Kennedy. Attendeva la sorella, impegnata all’interno dell’attività commerciale, quando è stata improvvisamente urtata da un’automobile in retromarcia per uscire dal parcheggio.

Nell’impatto l’anziana è caduta a terra, battendo violentemente la testa.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, coordinata dal Comandante Luca Montanari, e il personale del 118, che ha provveduto a prestare il primo soccorso alla donna e a trasportarla all’ospedale di Avezzano.