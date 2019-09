Ex asilo di Pettino abbandonato: “Desolazione e pericolo”

L’AQUILA – Cavi elettrici scoperti, alberi sulla strada, erba alta. L’ex asilo di Pettino, abbandonato da tempo, presenta tutti i segni di un luogo dimenticato.

A “Dillo al Capoluogo” la denuncia dei lettori, con le foto a testimoniare l’abbandono della struttura.

“L’ex asilo di Pettino, in via Venezuela, non solo è stato abbandonato da tempo, ma versa in condizioni di reale pericolo. Alberi secchi invadono la strada, tutt’intorno cavi elettrici sparsi in giro. Inoltre attraverso la rete che delimita l’area, rete rotta in diversi punti, chiunque può entrare e fare ciò che vuole”.

L’erba alta arriva fino a coprire le finestre della struttura. La crescita spontanea della vegetazione ha invaso il cortile interno all’ex asilo, come mostrano chiaramente le foto inviate alla nostra redazione.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook -IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.