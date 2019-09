Conte bis, il Pd abruzzese vuole esserci

Lo stato maggiore del PD in conclave a L’Aquila. Giudizio positivo sul nuovo Governo, ma ora si prova a “valorizzare la presenza abruzzese”.

Unanime il giudizio positivo espresso dal PD abruzzese nella prima riunione di coordinamento politico regionale dedicato agli sviluppi del nuovo governo, a seguito della formazione della squadra dei ministri. All’incontro hanno partecipato i dirigenti del partito, insieme ai rappresentanti politici e amministrativi di ogni livello, insieme al segretario regionale Michele Fina e il responsabile nazionale organizzazione del partito, Stefano Vaccari. Alla riunione di oggi, sequiranno altri 4 incontri, a Pescara, Montorio al Vomano, Chieti e Sulmona, dove di terrà la seconda assemblea regionale dei segretari di circolo e verrà formato un coordinamento.

Intanto, dalla riunione di oggi unanime il giudizio positivo sul nuovo Governo: «Dovevamo reagire a un attacco frontale come quello portato da Salvini al Parlamento e alle Istituzioni, – ha sottolineato la deputata Stefania Pezzopane al microfono del Capoluogo.it – con la consapevolezza di una fase complessa scaturita da una crisi di governo improvvisata. Dobbiamo attrezzarci per bene, rafforzando i nostri organismi, promuovendo l’ampliamento del partito e dei gruppi dirigenti, radicandoci sempre più nel territorio e attivando immediatamente tutti i nostri eletti». Positivo anche il giudizio sulla nuova squadra di Governo: «La delegazione del Pd registra presenze molto legate all’Abruzzo e al nostro gruppo dirigente: dalla stessa Bellanova, in questi giorni vittima di una vergognosa campagna denigratoria, che ci è stata vicina in tutte le vertenze della scorsa legislatura, a Franceschini, De Micheli, Provenzano».

Tanti i temi trattati, a partire dalla ricostruzione e delle tasse sospese dopo il sisma 2009. Sul tavolo, naturalmente, anche la questione dei ruoli all’interno del nuovo governo: «Abbiamo sottolineato l’importanza di una valorizzazione all’interno del Governo di una presenza abruzzese. Abbiamo sottolineato come l’Abruzzo meriti attenzione». Il tutto a livello di “principio”, senza entrare nel merito dei nomi e dei posti da occupare, almeno non nella riunione di oggi.

In ballo ci sono i nomi della stessa deputata Pd, Stefania Pezzopane, del senatore Luciano D’Alfonso, ma anche di Giovanni Legnini, al momento consigliere di minoranza in Regione. A margine della sconfitta elettorale alle regionali, infatti, Legnini aveva dichiarato che non si sarebbe dimesso, per rispetto dell’elettorato – che pure lo aveva premiato con una discreta (anche se insufficiente) rimonta sull’attuale presidente Marco Marsilio. «Come tutte le decisioni – aveva però precisato – non è eterna». Un posto di rilievo nel nuovo esecutivo nazionale, quindi, potrebbe riportare Legnini a Roma. In teoria ci sarebbe anche D’Alfonso, che ambirebbe a un ruolo al Ministero delle Infrastrutture, guidato da Paola De Micheli, considerata appunto «vicina all’Abruzzo». La stessa Pezzopane, d’altra parte, avrebbe la possibilità di entrare direttamente in una delle squadre a seguito dei ministeri targati PD. Più defilata, al momento, la posizione di Camillo D’Alessandro.

Ad ogni modo, i ministeri in cui i rappresentanti del PD potrebbero trovare spazio sono 9: Economia, Difesa, Infrastrutture, Famiglia, Agricoltura, Sud, Affari regionali, Affari europei e Beni culturali e turismo.

(foto di repertorio)