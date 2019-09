Addio a Domenico Colle a 2 anni dall’incidente che lo paralizzò

Lutto a Torano, addio a Domenico Colle.



È morto il ventisettenne di Torano (frazione di Borgorose) che nel 2017 era rimasto paralizzato dopo un incidente.

Domenico Colle non ce l’ha fatta. Dopo due anni di degenza e un ultimo periodo più critico, il ragazzo è deceduto ieri, 5 settembre.

Nel 2017 l’episodio che gli aveva cambiato per sempre la vita: un incidente in moto da cross in località in Madonna di Candelecchia, a Trasacco.

Da allora era stato trasferito all’ospedale San Salvatore all’Aquila ed era entrato in coma.

Svegliatosi dal coma, era rimasto paralizzato e non era mai uscito da allora da strutture di ricovero.