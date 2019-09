Truffa del pacco in sospeso, occhio al raggiro da email e sms

L’AQUILA – Truffa del pacco in sospeso, il nuovo caso che sta mietendo ‘vittime’ a partire da una semplice mail o notifica da cellulare.

Il pericolo inizia alla ricezione di un messaggio o di una e-mail, per l’appunto, in cui il destinatario viene informato di avere un pacco la cui consegna è in sospeso. Non solo mail, quindi, ma anche sms inviati sul proprio numero personale. Un vero raggiro che arriva dritto sul proprio cellulare.

Truffa del pacco in sospeso, cosa accade

L’sms che spesso utenti ricevono annuncia l’esistenza di un regalo per voi, per poi precisare:

“Consegna del pacco in sospeso. Hai (1) pacco in attesa della consegna. Usa il tuo codice per rintracciarlo e riceverlo”.

Se il ricevente fa clic sul link inserito nel messaggio si apre una schermata con inserito il presunto codice di rintracciamento. A questo punto se si torna indietro chiudendo le pagine aperte il danno è scampato, al contrario, se si procede e si va avanti si aprirà una nuova schermata in cui è richiesto il pagamento di 1 euro per procedere alla spedizione e ottenere, in cambio, un iPhone XS, da 128 GB.

In realtà se si dà seguito al sito, a cui indirizza il link, ad un certo punto verrà, altresì, chiesto di immettere la propria carta di credito. Procedendo, quindi, all’inserimento dei dati della carta, ci si ritroverà abbonati ad un servizio a pagamento, dal prezzo di 50 euro mensili.