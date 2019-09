Mamme preoccupate per servizi prescuola e doposcuola, Bignotti rassicura

A pochi giorni dalla scuola, cresce la preoccupazione tra le famiglie per i servizi prescuola, interscuola e doposcuola.

La mancata pubblicazione degli avvisi al riguardo ha spinto non pochi genitori a contattare l’ufficio del diritto allo studio del Comune dell’Aquila che al momento non ha informazioni certe sul servizio, essenziale per molte famiglie.

«Ho provato per diversi giorni a chiamare il Comune e solo oggi hanno risposto abbastanza imbarazzati perché non sanno cosa rispondere se non che il dirigente non c’è. È mai possibile una cosa del genere?» chiede una delle mamme.

«La scuola inizia in alcuni circoli didattici il 12 e in altri il 16 e ad oggi 5 settembre il comune brancola nel buio x quanto riguarda il servizio di pre-interscuola e doposcuola.»

Il Capoluogo ha intervistato al riguardo l’Assessore alle Politiche sociali e al Diritto allo Studio del Comune dell’Aquila, Francesco Bignotti.

«Sono già al corrente della situazione – dichiara l’Assessore -. Le normative attuali, in caso di malattia e pensionamenti, non consentono di fare le sostituzioni dei docenti come in passato e quindi a causa di problemi tecnici ci sono stati dei ritardi.»

«Gli uffici hanno dovuto dunque trovare delle soluzioni proprio a livello tecnico. Contiamo però già nella giornata di domani, 6 settembre, di far uscire gli avvisi. Rassicuro dunque le famiglie aquilane in tal senso, – prosegue Bignotti che aggiunge – non solo: abbiamo fatto in modo di garantire i servizi anche nei plessi dove ci sono stati meno iscritti rispetto agli anni passati.»