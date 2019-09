L’Aquila – Venerdì qualche nube al mattino con tempo asciutto; temporali sparsi attesi nel corso delle ore pomeridiane. Precipitazioni anche in serata. Temperature comprese tra +12°C e +19°C.

In Abruzzo tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio; temporali diffusi nel pomeriggio si estenderanno su tutta la regione. Ancora piogge nella serata, asciutto nella notte

In Italia nuvolosità diffusa sulle regioni del Nord e condizioni di maltempo fin dalle prime ore del mattino con piogge diffuse. Maltempo specie in Emilia Romagna con temporali anche intensi al pomeriggio, migliora il tempo in serata sul nord-ovest, altrove insistono le precipitazioni. Neve sulle Alpi oltre 2000 metri di quota. Giornata all’insegna del tempo instabile sul Centro con piogge al mattino tra Toscana, Marche e Umbria. Al pomeriggio si rinnovano le condizioni di tempo instabile con piogge o temporali eccetto nel Lazio, residui fenomeni in serata. Tempo più stabile al Sud eccetto al pomeriggio quando avremo cieli irregolarmente nuvolosi e possibili temporali su zone interne Peninsulari e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Migliora dalla serata.

Temperature in calo nei valori massimi, minime stazionarie o in lieve aumento.

(Centro Meteo Italiano)