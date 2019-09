Jova beach party Montesilvano, tutto pronto per la festa in spiaggia

La citta di Montesilvano si prepara al Jova beach party che andrà in scena a Montesilvano sabato 7 settembre.

Il Jova beach party di Montesilvano è l’evento clou e tanto discusso che ha animato l’intera estate abruzzese, dopo lo stop alla data del 17 agosto a Vasto.

Il Jova beach party si terrà sulla spiaggia a cavallo fra via Marinelli e via Torrente Piomba.

Alla fine a “spuntarla” è stata proprio Montesilvano, dopo una potenziale candidatura di Pescara prima e Roseto poi, per non perdere uno dei grandi eventi che stanno animando l’estate italiana da Nord a Sud dello stivale.

Un concerto che si presenta anche come un indotto positivo per le strutture ricettive della zona: alberghi e b&b sono stati presi quasi d’assalto in queste settimane, registrando quasi ovunque un sold out.

La città si prepara quindi in queste ore a fare festa e ad accogliere i circa 40 mila fans (queste le stime di queste ore in base anche ai biglietti venduti) del Jova nazionale, (alias Lorenzo Cherubini).

Anche Jovanotti pochi giorni fa ha salutato i fans abruzzesi tramite i social con un post dedicato.

“MONTESILVANO!!!!!! ABRUZZO!!!! posso confermarlo ufficialmente e sono felice di farlo: il 7 settembre JOVA BEACH PARTY sarà sulla spiaggia di Montesilvano!

Valgono i biglietti di Vasto ( e per chi invece non può venire e ha i biglietti di Vasto è aperto il rimborso totale oppure può venire a Milano, andate sul sito trident. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per tutte le verifiche di incidenza, la progettazione, la pianificazione e tutto quello che serve per poter realizzare per bene un grande evento con JBP. Abruzzo arriviamo! Sabato 7 settembre!”.

E sempre su Facebook, Jovanotti ha anticipato qualocsa sulla scaletta del concerto di sabato.

“Sabato #jovabeachparty a Montesilvano la musica inizierà nel primo pomeriggio fino a notte fonda, e forse ci sarà un set acustico tra le prime cose della giornata nel kontiki stage (il palco rotondo al centro, quello di questo video) nel quale suoneremo pezzi rimasti fuori dalle scalette recenti. Quindi se vi va e se potete non arrivate tardi. Qui eravamo sabato a Viareggio durante il set dei fantastici SAVANA FUNK quando è partita una jam di penso positivo che ancora me la sento addosso. Savana Funk + jova + Riccardo Onori + Gianluca Petrella + Peruc + JOVA BEACH PEOPLE”.

In queste ore è stato portato a termine il livellamento della sabbia e si sta cominciando con il montaggio del palco e delle quattro torri per l’impianto acustico e di illuminazione. A lavoro circa 1200 operai. Sul posto 72 camion e 250 vigilantes.

La chiusura al traffico da via Marinelli a via Torrente Piomba è già effettiva dalla mezzanotte di venerdì 30 agosto: i residenti che escono da via Isonzo sono obbligati a procedere in direzione sud. Da via Marinelli a via Torrente Piomba traffico limitato per consentire agli stabilimenti di rifornirsi.

L’ordinanza è valida fino al 7 settembre, giorno in cui ci sarà la chiusura totale della strada.

Per agevolare chi abita in zona, ma soprattutto coloro che si recheranno al concerto, il Comune ha realizzato una mappa che le specifiche delle aree interdette, dei parcheggi e dei sensi di marcia.

Per quanto riguarda le previsioni, probabilmente sarà un Jova beach party sotto la pioggia e con tempo instabile, sperando che dopo tutte le polemiche degli ambientalisti e in generali seguite allo stop della data di Vasto sia un concerto “bagnato e fortunato”.

In base alle ultime previsioni meteo comunque la giornata di sabato 7 settembre sarà all’insegna dell’instabilità con possibili temporali e rovesci anche su Montesilvano.

INFO RITIRO BIGLIETTI – MONTESILVANO

I biglietti per il concerto in programma sul Lungo Mare Aldo Moro di Montesilvano il 7 settembre acquistati on line sul sito TicketOne.it con ritiro sul luogo dell’evento potranno essere ritirati, solo il giorno dell’evento, presso il Botteghino Jova Beach Party ubicato all’interno del Centro Commerciale Porto Allegro (Via Alberto D’ Andrea, 1, 65015 Montesilvano PE), dalle ore 10:00 alle ore 20:30.

Queste modalità di ritiro sono valide anche per tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto per la data di Vasto e che parteciperanno all’evento di Montesilvano.

Si prega gentilmente il giorno dell’evento di non attendere l’approssimarsi dell’inizio dello show per il ritiro dei biglietti ma di anticipare il prima possibile il proprio arrivo, al fine di agevolare le procedure di biglietteria e pertanto di accesso all’area del concerto.

I documenti necessari per il ritiro sono i seguenti:

– documento di identità

– e-mail di conferma inviata da TicketOne oppure ID ordine per gli acquisti effettuati tramite Call Center;

– in caso di ritiro da parte di terzi: delega scritta da parte dell’intestatario dell’ordine, fotocopia del documento di identità dell’intestatario dell’ordine, documento di identità della persona delegata e e-mail di conferma inviata da TicketOne oppure ID ordine per gli acquisti effettuati tramite Call Center