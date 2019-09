Iron Paradise, una palestra per riscattarsi dal bullismo

Da tre giorni a Pianola c’è una nuova gestione della palestra all’interno del complesso Arcobaleno.

Il nome, Iron Paradise & Fit Cycling ASD, racchiude due filosofie e due esperienze distinte ma complementari.

Il gruppo è composto da 6 persone che, per un caso o per l’altro, si sono ritrovati insieme con la stessa motivazione.

Attività aerobica e spinning si coniugano con la passione per il culturismo.

I soci sono Vincenzo Valenti (detto Enzo) e il figlio Antonio, Paolo Tacconi e i suoi figli Federica e Alessio e Lucio Centi Pizzutilli.

I preparatori atletici sono Ivan Fedele e Germano Di Cesare.

Da gennaio arriveranno i macchinari nuovi con nuovi progetti. Ma soprattutto dietro questo nuovo gruppo di lavoro ci sono tante storie e alcune hanno proprio il sapore del riscatto.

Iron Paradise, il riscatto di Federica

Federica Tacconi è una splendida ragazza ventiquattrenne, scolpita e sensuale, con i lineamenti di una modella.

È difficile oggi immaginare che Federica sia stata una bambina e un’adolescente vittima di bullismo e del tanto odioso quanto in voga fenomeno del body shaming (deridere qualcuno per il suo aspetto fisico, per una qualsiasi caratteristica fisica).

«Da ragazzina sono sempre stata cicciottella e ho sofferto di bullismo alle scuole medie e alle superiori tanto da dover addirittura cambiare scuola alle superiori. Ho terminato gli studi in una scuola privata: non volevo stare in mezzo alle persone, non mi sentivo tranquilla.»

«Mi sono trasferita a Frosinone e ho iniziato a studiare in una scuola di pasticceria a Viterbo. Ho girato anche il mondo, sono stata anche in Australia. Prima di partire per l’Australia però ho iniziato un percorso per perdere peso. Grazie a mio fratello ho conosciuto il mondo della palestra e del culturismo.»

Un mondo che l’ha cambiata, ovviamente grazie anche alla costanza e all’impegno. Un mondo che le ha mostrato come scolpire in maniera sana il fisico.

«Il paradosso è che oggi su Instagram mi scrivono persone che in passato mi avevano deriso o ferito, per avere consigli su come ottenere una forma fisica migliore.»

Anche Alessio, il fratello di Federica, testimonia con il proprio corpo una trasformazione radicale avvenuta grazie al culturismo.

«Non tutti comprendono le potenzialità di questo approccio alla palestra. Il culturismo spesso viene demonizzato, per noi è stato la salvezza – commenta Federica -. Ho conosciuto questo mondo e le persone che ci lavorano e ho iniziato a nutrire una passione tale che ho addirittura intrapreso il percorso di studi universitari di Scienze motorie.»

Iron Paradise, una palestra per tutti

Da storie personali così importanti è nato un gruppo di lavoro forte e motivato, che ha saputo creare un ambiente produttivo e rispettoso di tutte le diversità.

«Ci sono allenamenti per ogni tipo di fisicità e di obiettivo.» conclude Federica Tacconi.

L’importante è la squadra di persone competenti che ci sono dietro i piani di lavoro personalizzati e l’atteggiamento al cliente.

In questi mesi di ritorno alle attività scolastiche e lavorative, a Pianola c’è uno staff pronto ad accogliere chiunque, col sorriso e la professionalità: Iron Paradise & Fit Cycling ASD.

