Il soprano aquilano Lucia Vaccari vince Premio Olmo

Il soprano aquilano Lucia Vaccari verrà insignita a Caserta del Premio nazionale Olmo per la musica.

Lucia Vaccari, famosa in Italia e all’estero, ha studiato canto lirico al conservatorio “Casella”dell’Aquila; il premio le verrà consegnato il prossimo 9 novembre a Raviscanina (Caserta).

“Sono molto felice ed orgogliosa per questo riconoscimento – ha detto al microfono del Capoluogo.it – è un modo per portare L’aquila, la mia città, fuori dai nostri confini e parlare di qualcosa di bello, come la musica, grande e nobile espressione culturale. Far conoscere non solo ciò che ci ha colpiti nell’intimo a causa del terremoto, ma anche realtà molto interessanti e importanti come il conservatorio Casella!”.

Il premio Olmo è giunto alla sua sedicesima edizione, è nato nel 2004 come manifestazione letteraria organizzata dalla Fondazione A.De Sisto, il cui socio e fondatore, Lelio De Sisto, ha voluto intitolare al papà il premio.

I premi assegnati andranno anche quest’anno alle seguenti categorie: Musica, Cultura, Giornalismo, Letteratura, Cinema TV, teatro, Sociale, Città della cultura, Imprenditoria.

Lucia Vaccari è un soprano, che durante il giorno si occupa di contabilità in un’azienda: musica e note musicali quindi nella sua vita, con una grande passione per il canto coltivata fin dalla tenera età.

“Lo studio della lirica comporta un grande sacrifico – spiega – ma è una passione che sento dentro da sempre e alla quale non ho mai voluto rinunciare. Anni di impegno che a oggi hanno ripagato gli sforzi e mi hanno consentito di potermi esibire non solo all’Aquila, ma anche in importanti location in Italia e all’estero”.

Infatti, proprio recentemente è stata ospite , in rappresentanza della lirica italiana, al Festival di Brest in Bielorussia.

Dopo gli studi all’Aquila sotto la guida della maestra Antonella Cesari, Lucia Vaccari si è perfezionata con Mirella Freni ed in seguito con Gianni Raimondi, Giuseppe Taddei, Luciana Serra, Fiorenza Cossotto, Rolando Nicolosi.

Oltre ad una intensa attività concertistica in Italia e all’estero (Spagna, Austria, Svizzera, Germania), è stata vincitrice e finalista di numerosi concorsi lirici internazionali quali il Premio Città di Nettuno, il Premio di Càscina, il TIM di Atri, il Vissi d’arte di Eboli, il Mario Lanza, il Premio delle Arti 2005 del Conservatorio di S.Cecilia a Roma , il città di Monfalcone, il concorso Alpe Adria ed altri.

È inoltre l’unica italiana vincitrice della XXI edizione del Concorso Lirico Internazionale Maria Caniglia di Sulmona, aggiudicandosi il premio e anche il Premio del Pubblico della stessa edizione.

Nel 2008 è vincitrice al concorso internazionale Opera Rinata di Biella nella sezione barocco; vince il primo premio al Concorso lirico internazionale Arteincanto di Basciano e vince il Concorso Lirico Internazionale E.Segattini di S.Donà di Piave.

Nel 2009 è vincitrice del secondo premio al 14esimo concorso internazionale Rolando Nicolosi di Roma.

Ha cantato in numerosi teatri (L’Aquila, Sulmona, Chieti, Barletta, Roma ,Pescara, Trani, Norcia, Forlì, Trieste, Pordenone), ; ha interpretato ruoli principali di Opere Liriche quali la TRAVIATA di G.Verdi, RIGOLETTO di G. Verdi, CAVALLERIA RUSTICANA di P.Mascagni, PORGY & BESS e WEST SIDE STORY, SERVA PADRONA di Pergolesi.

Ha cantato con numerose Orchestre Sinfoniche Italiane ed estere ; ha cantato i CARMINA BURANA di Orff; l’EXSULTATE JUBILATE di Mozart; il BEATUS VIR di Vivaldi; il REQUIEM di Faurèe; la MESSA DI GLORIA di Puccini; la MESSA DI GLORIA di Mascagni; lo STABAT MATER e il SALVE REGINA di Pergolesi; La Petite Messe Solennelle di Rossini; il REQUIEM di Mozart; il MAGNIFICAT di Monteverdi; la PASSIO ET RESURRECTIO di S.Rendine in prima Mondiale ; ha poi in repertorio numerosi concerti di musica barocca e musica contemporanea.

Ha Debuttato in prima esecuzione mondiale per il Teatro dell’Opera di Roma nel ruolo principale della Principessa , nell’opera IL RE NUDO di Luca Lombardi sotto la direzione di Enrique Mazzola affiancata da artisti quali Elio di Elio e Le storie tese.

In occasione del Giubileo ha cantato in Piazza San Pietro a Roma e nella Basilica di San Paolo in un concerto alla presenza del Papa Giovanni Paolo II diretta dal maestro Leonardo De Amicis.

Ha inciso tre cd; ha cantato per la Rai nel concerto di Natale 2006 e nei concerti per L’Abruzzo Aprile 2009 e per Natale 2010 all’Ara Coeli di Roma alla presenza delle maggiori autorità rappresentanti gli Stati di tutto il mondo.

In collaborazione con l’Accademia Musicale Pescarese, con la preparazione dei Maestri Mauro Trombetta e Donato Renzetti, ha cantato la TRAVIATA di G.Verdi con l’Orchestra Sinfonica Pescarese nel ruolo di Violetta.

Collabora costantemente con Artisti quali Paola Gasmann, Ugo Pagliai, Michele Placido.