Comune plastic free, il provvedimento in Consiglio

L’AQUILA – Convocato il prossimo Consiglio comunale: ricostruzione, lavori pubblici e “plastic free” in Comune i punti all’odg.

Il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari ha fissato la prossima riunione dell’assemblea per martedì 10 settembre, alle ore 9, nell’aula “Tullio De Rubeis” della sede comunale di Villa Gioia.

In apertura dei lavori verranno discusse due interrogazioni a firma, rispettivamente, dei consiglieri comunali Elia Serpetti e Antonio Nardantonio (Il passo possibile) su “Stato di attuazione del progetto sperimentale delle Delegazioni Amiche” e del consigliere Serpetti su “Ricostruzione privata nella frazione di Arischia”.

All’attenzione dell’assemblea anche una proposta deliberativa contenente il riconoscimento di debiti fuori bilancio per azioni esecutive non regolarizzate e tre proposte deliberative riguardanti altrettanti pareri comunali in ordine a provvedimenti regionali di autorizzazione per il mutamento di destinazione d’uso e alienazione di terreni appartenenti al Demanio di Preturo.

I lavori proseguiranno con la discussione di due ordini del giorno. Il primo, a firma del consigliere Serpetti, è relativo a “Inserimento di un intervento nel Piano triennale dei lavori pubblici e nel relativo piano annuale”; il secondo, presentato dal consigliere Francesco De Santis (capogruppo Lega L’Aquila), è invece relativo a “Impegno dell’amministrazione per ridurre sensibilmente l’uso e il consumo della plastica nelle strutture comunali”.

In discussione, infine, una mozione della consigliera Carla Cimoroni (L’Aquila Chiama) su “Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS” ed una seconda mozione, presentata dal consigliere Stefano Palumbo (capogruppo Pd) su “Dichiarazione di emergenza climatica e ambientale”.