Atleti paralimpici in ritiro a Rovere per i Mondiali in Olanda

Sono 16 gli atleti paralimpici che in questi giorni si stanno allenando a Rovere in vista dei Campionati su strada di Paraciclismo che si svolgeranno in Olanda.

L’appuntamento in Olanda per gli gli atleti paralimpici è ad Emmen, antica città olandese di origine romana, dal 12 al 15 settembre.

Assente a Rovere, il paraciclista Alessandro Zanardi, già reduce da 4 ori ai Campionati paralimpici di Londra e Rio, che si allenerà sulle strade della sua Bologna per poi raggiungere i compagni direttamente in Olanda.

Non c’è nemmeno Federico Mestroni, attualmente indisponibile ma recuperabile per Emmen.

Mario Valentini ha scelto insieme al team ancora una volta Rovere, ormai sede fissa di allenamento estivo premondiale grazie alle sue caratteristiche e “all’ottima accoglienza che questa location ha offerto sempre alla comitiva azzurra”, scrivono sul sito del Comitato paralimpico.

Rovere si trova vicino a Rocca di Mezzo, nell’Aquilano, a circa 1400 metri sul livello del mare, nel cuore del Parco Naturale del Sirente Velino e offre agli atleti impegnati in questi giorni la possibilità di un training impegnativo e completo.

Lunghi rettilinei sull’altopiano di Rocca di Mezzo e percorsi con salite impegnative danno la possibilità di testare le prove sia per le handbikes che per quelle dei ciclisti, in un contesto climatico che dovrebbe assicurare temperature fresche ed asciutte.

Gli allievi di Valentini sono belli carichi e pronti per affrontare i mondiali da veri campioni, reduci da due trionfali prove di Coppa del Mondo (Corridonia e Baie Comeau) dove sono state conquistate in totale 42 medaglie, ponendo la Nazionale sempre in cima al ranking.

Valentini ha confermato per questo ritiro il blocco che tanto bene ha fatto con la novità di Roberta Amadeo che cercherà di conquistare la sua prima convocazione ad un Mondiale.

Questo l’elenco completo dei convocati a Rovere:

Addesi Pierpaolo – team levante

Amadeo Roberta – bee and bike

Anobile Fabio – alove team asd

Colombari Diego – polisportiva passo asd onlus

Anzi Alessandro – a.s.d. pedale scaligero

Farroni Giorgio – anthropos asd

Masini Giancarlo – anthropos asd

Mazzone Luca – circolo canottieri aniene

Mele Eleonora – one gear a.s.d.

Panizza Riccardo – team comobike asd

Pittacolo Michele – pittabike a.s.d.

Pizzi Ivano – team levante

Podesta’ Vittorio – tigullio handbike team

Porcellato Francesca – active team la leonessa

Tarlao Andrea – team levante

Vitelaru Ana Maria – anmil sport italia