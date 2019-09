Traffico in tilt, la riapertura di via Iacobucci non basta

L’AQUILA – Sottoservizi e incomprensioni dopo la chisura di viale Crispi a L’Aquila, risultato: ancora traffico congestionato e disagi per gli automobilisti.

Le operazioni per il cantiere dei sottoservizi su viale Crispi, già nei giorni scorsi, avevano contribuito ad accrescere il traffico sulle strade che confluiscono in zona Villa Comunale. Proprio per facilitare lo scorrimento del traffico, su disposizione dell’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, è stata temporaneamente riaperta al transito delle auto via Iacobucci, alla Villa Comunale.

Non tutti gli automobilisti, però, hanno appreso la comunicazione, rilasciata anche a mezzo stampa, né si sono resi conto – transitando all’altezza di viale Crispi – della temporanea apertura di via Iacobucci.

Traffico, di conseguenza, congestionato anche questa mattina, soprattutto su viale della Croce Rossa.

Molti automobilisti sono rimasti bloccati per diversi minuti, imbottigliati tra le vetture in coda. Numerosi i conducenti, infatti, che – sapendo della chiusura di viale Crispi per i lavori dei Sottoservizi, ma non dell’apertura di via Iacobucci – non transitano su via XX Settembre, optando proprio per viale della Croce Rossa.

Ricordiamo quindi che, a fronte della chiusura di viale Crispi per i lavori dei sottoservizi, è temporaneamente percorribile via Iacobucci, nei pressi dell’Emiciclo.