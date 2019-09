Ospedale L’Aquila, 3 mesi di attesa per una risonanza

Tre mesi di attesa per una risonzanza: sono queste le tempistiche all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

La segnalazione arriva alla rubrica “Dillo al Capoluogo”: questa mattina un lettore ha provato a telefonare all’ospedale dell’Aquila per prenotare una risonanza magnetica.

“Dopo alcuni minuti di attesa, non moltissimi in fin dei conti – racconta il lettore – ho parlato con il Cup e mi è stato detto che per una risonanza con impegnativa normale andiamo alla metà di dicembre, una data troppo lontana rispetto al tipo di problema di salute che mi sta affliggendo”.

Secondo quanto riferito dal lettore, gli era stato consigliato già dal medico sentito per un primo consulto di provare a risolvere il problema privatamente, conoscendo la lunga lista di attesa in molti reparti dell’ospedale del capoluogo.

“Ho chiamato anche per farla privatamente, ma ci vogliono dai 150 ai 200 euro, oppure, sempre con l’impegnativa c’è da aspettare sempre dicembre. Da quanto mi è stato detto è un problema che non riguarda solo L’Aquila, anche l’ospedale di Pescara, Avezzano, Teramo e Chieti”.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392/6758413) o ancora tramite la pagina Facebook.

Potete inviare quello che desiderate insieme a una breve descrizione e il vostro nome in modo da potervi citare.