Megaparcheggio Collemaggio si cambia: gestione e lavori

L’AQUILA – Partirà lunedì, ufficialmente, la gestione diretta del Megaparcheggio di Collemaggio da parte del Comune dell’Aquila.

Intanto è cominciato, in questa settimana, l’affiancamento effettivo tra la M&P, che sta per lasciare la gestione della struttura, e il personale di Comune, Ama e Centro Turistico che si sta preparando a prendersi cura della stessa. Una cura cominciata dai lavori in corso.

Una gestione che passa nelle mani del Comune dell’Aquila dopo divergenze e vicende giudiziarie, concluse con la rescissione del contratto di gestione della società uscente. “È la fine di una lunga e complessa vicenda, che adesso vede il Comune assumere la gestione diretta della struttura del Megaparcheggio”, spiega l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune dell’Aquila, Carla Mannetti.

“Ora, nella settimana di affiancamento gestionale, il clima con la M&P è disteso. Sono inoltre- ci tengo a sottolinearlo – già stati avviati i lavori per rimettere in sesto la struttura, nodo strategico della mobilità cittadina da valorizzare”.

Megaparcheggio, ieri M&P oggi Comune: in bilico il futuro dei lavoratori

Resta da definire la questione lavoratori, come sottolinea l’assessore ai nostri microfoni. “I lavoratori, da quanto ci è stato comunicato, sono stati licenziati dalla M&P ed ora percepiscono la Naspi. Noi, come Comune, pubblicheremo un nuovo bando per la gestione della struttura e poi starà al buon cuore di chi subentrerà considerare queste professionalità, acquisite in tanti anni di gestione, che potranno essere solo un valore aggiunto”.

Megaparcheggio, sistemazione esterna e tunnel: i lavori

Carlo Bolino, coordinatore della gestione diretta del Megaparcheggio di Collemaggio per il Comune, ha spiegato: “In merito ai lavori di valorizzazione della struttura abbiamo cominciato dalla sistemazione esterna. Oggi la consegna di nuovi cestini e nuove panchine. Intanto stiamo lavorando sul verde. Proprio questa mattina consegneremo, tra l’altro, i lavori all’impresa per la sistemazione della pavimentazione esterna e di muretti e copertine negli anni trascurati”.

Tutti i dettagli nell’intervista.