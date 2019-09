Irregolarità test medicina, segnalazioni a L’Aquila e in Italia

Si sono conclusi tra polemiche e segnalazioni di irregolarità i test di ammissione a Medicina all’Aquila.

Irregolarità che sono state segnalate non solo nel capoluogo d’Abruzzo, ma anche in generale un po’ in tutta Italia; all’Aquila, nello specifico, sono stati chiamati anche i Carabinieri durante lo svolgimento dei test.

Come ogni anno, sono tanti gli studenti e aspiranti medici che affollano l’ateneo aquilano di Medicina per cercare di avere uno dei 137 posti a disposizione, e come da “copione”, ogni anno ci sono polemiche su presunte irregolarità.

I Carabinieri all’Aquila hanno raccolto alcune segnalazioni anonime secondo le quali, come riporta www.studenti.it, alcuni studenti sarebbero stati sorpresi a copiare.

Inoltre, Consulcesi ha inviato decine di consulenti alla facoltà di Medicina dell’Aquila, di Roma, Napoli, Milano, Firenze, Ferrara, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Pescara, Palermo, Pavia, Pisa e Torino.

I consulenti hanno parlato direttamente con i candidati e hanno chiesto loro se avessero riscontrato delle irregolarità.

La risposta è stata affermativa e alcuni hanno dichiarato di voler fare ricorso in caso di mancata ammissione.

“Per dare più forza al nostro messaggio – ha dichiarato il presidente di Consulcesi Massimo Tortorella – quest’anno abbiamo organizzato un flashmob con alcuni performer travestiti da supereroi con il camice bianco. C’erano Iron Man, Capitan America, Spiderman e Wonder Woman. Questo perché ogni medico è un supereroe, pronto a mettere la sua vita al servizio del prossimo. A battersi, in una sala operatoria, in un pronto soccorso, nelle quattro mura del suo studio, per i propri pazienti”.

Non solo irregolarità, ma qualche polemica ha riguardato anche il contenuto stesso dei test di medicina: A Pavia e a Palermo, stata inserita una domanda su Leonardo da Vinci, una cosa che è sembrata anomala dal momento che il Miur aveva assicurato e promesso solo domande sul’900.

A Roma, alla facoltà di Medicina dell’Università La Sapienza, sono dovute intervenire le forze dell’ordine perché svariati studenti avevano documenti falsi e 60 candidati sono stati trasferiti senza un motivo preciso in un’altra aula.

E ancora, da Firenze, arriva la segnalazione di aver trovato “un ovociti” nelle domande, un errore di battitura che ha portato a perdere diversi minuti per capire se si trattasse di singolare o plurale.