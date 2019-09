Bagno, la scuola primaria è salva

L’AQUILA – La scuola primaria di Bagno sarà reinserita nel nuovo piano di assetto scolastico.

«Come preannunciato dal vicesindaco Raffaele Daniele, presto verrà portato all’attenzione del consiglio comunale il nuovo piano di assetto scolastico in cui sarà previsto il reinserimento della scuola primaria di Bagno». Lo annuncia il consigliere comunale Leonardo Scimia, sottolineando: «Una scelta frutto dei continui confronti con l’assessore che ha compreso da subito l’importanza della scuola per il paese».

«Bagno, con le sue frazioni che stanno splendidamente tornando alla luce dopo 10 anni dal terremoto, – scrive Scimia – ha bisogno di riappropriarsi dei luoghi di aggregazione sociale: la scuola rappresenta senz’altro l’elemento cardine della comunità, per questa ragione e grazie alle tenaci segnalazioni ricevute dai residenti, la politica non poteva privarla di questo servizio essenziale per la rinascita».

«Esprimo profonda soddisfazione – ha aggiunto la consigliera della Lega Laura Cucchiarella – per l’approvazione in Giunta dell’importante documento sul programma di Edilizia Scolastica del Comune dell’Aquila. Il provvedimento garantirà infatti la presenza degli istituti scolastici in molte frazioni. Sulla base di questo principio si è stabilito di ricostruire la scuola primaria di Bagno, che potrà continuare ad ospitare in futuro anche la scuola dell’infanzia, in una sede rinnovata e più idonea. Come consigliera del territorio ho profondamente sostenuto il mantenimento di questo presidio di formazione e socialità, per garantire l’identità dell’intera comunità di Bagno. Ringrazio pertanto il Vice Sindaco Raffaele Daniele per il lavoro svolto, in attesa del passaggio in Consiglio Comunale».