Sottoservizi in viale Crispi, riapre temporaneamente via Iacobucci

L’AQUILA – Lavori per i sottoservizi a viale Crispi, temporanea riapertura di via Iacobucci per facilitare il traffico.

Su disposizione dell’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, è stata temporaneamente riaperta al transito delle auto via Iacobucci, alla villa comunale. La decisione è stata presa per far meglio defluire il traffico nella zona, dopo che – come annunciato dal Comune lo scorso 30 agosto – viale Francesco Crispi è stato parzialmente chiuso al transito delle auto da oggi fino al 30 settembre per lavori finalizzati alla realizzazione della rete dei sottoservizi.

“Le opere – ha spiegato l’assessore Mannetti – sono necessarie in quanto quelle effettuate in precedenza hanno risentito di problemi piuttosto seri e si è dovuto intervenire per rimettere mano ai sottoservizi di viale Crispi. Di qui, nostro malgrado e senza responsabilità dell’amministrazione comunale, l’indispensabilità della chiusura della strada. Visto che stamattina si è creata una congestione importante, doveva essere trovata una soluzione e per questo via Iacobucci è stata riaperta al transito fino a fine lavori”.

Il tratto di viale Crispi interessato dall’interdizione al traffico è quello compreso tra gli incroci con viale Collemaggio e viale Rendina. Contestualmente è stata ristretta la carreggiata di viale Collemaggio nel tratto compreso tra viale Crispi e via 24 Maggio, nonché quella di via XX settembre, nel tratto compreso tra via Sant’Agostino e viale Crispi. Quest’ultimo restringimento vien eseguito con modalità tali da lasciare disponibile, per il transito veicolare, una corsia di marcia che consenta l’accesso sia a corso Federico II che a viale Rendina, che restano al transito delle auto.

Il traffico proveniente da Porta Napoli viene deviato verso viale Collemaggio, mentre le auto in transito su viale Collemaggio in direzione viale Crispi sono instradate su viale 24 maggio.

L’ordinanza, completa di piantine, è pubblicata nell’area Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune dell’Aquila.