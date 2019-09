Scuole sicure L’Aquila, 36mila euro contro lo spaccio

L’AQUILA – Scuole sicure, 36mila euro al Comune dell’Aquila contro lo spaccio a scuola.

La Giunta comunale, riunitasi ieri, ha approvato un Protocollo d’Intesa, già esecutivo, proposto dal Ministero dell’Interno. Il Comune dell’Aquila potrà usufruire dei fondi sulla Sicurezza Urbana da destinare alle scuole, per “contrastare la piaga sociale dello spaccio, in prossimità degli istituti scolastici”, ha spiegato alla redazione del Capoluogo Alessandro Maccarone, responsabile Scuole e Università Abruzzo, Lega Giovani.

Gli interventi da attuare attraverso le risorse che arriveranno alle scuole, però, non saranno a carattere restrittivo, bensì “informativo – continua Maccarone – Convegni e approfondimenti che promuovano la prevenzione, senza tralasciare il tema specifico della sicurezza, in quanto i fondi arrivano proprio dalla risorse destinate al Settore della Sicurezza Urbana.

Scuole sicure e Daspo Urbano

Approvato anche il Daspo Urbano, come provvedimento diverso rispetto a quello relativo alle ScuoleSicure, ma che guarda nella stessa direzione. “Questo provvedimento è stato rimodellato dalla Lega per calarlo nel contesto della città dell’Aquila. Ora dovrà essere discusso in Consiglio comunale”.